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Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da gerçekleştirilen 'KALKAN-8' operasyonunda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyonda 37 göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alındı. Aramalarda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

Şanlıurfa ve Adana\'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
20.01.2024 - 09:37,  Güncelleme: 09:40
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Şanlıurfa ve Adana'da 37 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana'da gerçekleştirilen 'KALKAN-8' operasyonunda 37 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Şanlıurfa ve Adana'da 48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla 18 ayrı adrese 'KALKAN-8' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alındı. Aramalarda termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Bakan Yerlikaya, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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