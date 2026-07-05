Şanlıurfa ve Gaziantep'te sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan Şanlıurfa'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanırken, Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Gaziantep'te ise hava sıcaklığı 33 dereceye ulaştı.

Milli Egemenlik Bulvarı'ndaki Kavaklık Parkı ile Festival Parkı'nda vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcak hava nedeniyle kentte cadde ve sokaklar büyük ölçüde boş kalırken, bazı çocuklar parkta çimlerin sulanması için açılan fıskiyelerin altında oynayarak serinledi.