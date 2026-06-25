Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

25.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 42, Kahramanmaraş'ta 37 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışırken, kent merkezlerinde yoğunluk azaldı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da Atatürk Bulvarı'ndaki termometre 42 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışırken bazılarının güneşten korunmak için şemsiye kullandığı görüldü.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kent merkezindeki cadde, sokak ve işlek noktalarda yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığının 37 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta, serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Gün içerisinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alışveriş mekanlarında vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hava Durumu, Şanlıurfa, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

14:34
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu
Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:40:01. #7.12#
SON DAKİKA: Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.