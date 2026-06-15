Şanlıurfa\'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hasan Aslan (65) tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Aslan'ın tarlasını sürerken kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.