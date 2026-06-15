Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı

Şanlıurfa\'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı
15.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlasını sürerken traktörün devrilmesi sonucu Hasan Aslan (65) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hasan Aslan (65) tarlasını sürerken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Aslan'ın tarlasını sürerken kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Ekiplerin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Aslan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Hasan Aslan, Hasan Aslan, Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk

09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
08:40
Erken Seçim Tartışmaları İle İlgili Değerlendirme
Erken Seçim Tartışmaları İle İlgili Değerlendirme
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 10:07:41. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Traktör Devrildi: 1 Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.