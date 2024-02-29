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Şans eseri 29 Şubat'ta nikah masasına oturdular

29 Şubat'ta nikah masasına oturan çift: "Yıldönümümüz nikah günü olmasa da düğün günü kutlanır"

KONYA - Konya'da şans eseri seçtikleri 29 Şubat tarihinde nikahları kıyılan ve evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlayacaklarını sonradan fark eden Şerife Nur ve Fatih Kara çifti, nikah tarihlerinin planlı olmadığını belirterek, evlilik yıldönümlerini nikah tarihinde olmasa da düğün tarihinde kutlayabileceklerini söyledi.

Konya'da evlenmek için Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran Şerife Nur Kamacı ve Fatih Kara çifti, nikah tarihi olarak 29 Şubat tarihinin müsait olması nedeniyle bu tarihte karar kıldı. Nikah tarihlerini alırken evlilik yıldönümlerini 4 yılda bir kutlayacaklarından habersiz olan Şerife Nur ve Fatih Kara çiftçi, 29 Şubat tarihinde Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonunda kıyılan nikah töreniyle dünya evine girdi. Evlilik yıldönümlerinin 4 yılda bir gelecek olmasından dolayı umutlarını kaybetmeyen çift, nikah tarihi olmasa da düğün tarihinde evlilik yıldönümlerini kutlayabileceklerini ifade etti.

"Benim için değil ama eşim için şanslı oluyor"

Evlilik yıldönümlerinin şans eseri 29 Şubat'a denk geldiğini belirten Fatih Kara, "4 yılda bir yaşanan 29 Şubat günü bize denk geldi. Bu tarihi özellikle seçmedik ama iyi oldu. Sene sene kutlarız yıldönümünü. Yılda denk gelmeyen günlerde bir gün önce veya bir gün sonra yıldönümümüzü kutlarız" dedi.

Fatih Kara ile nikah masasına oturan Şerife Nur Kara ise, "4 yılın bedeli ağır olur tabi... Eşimin de dediği gibi planlı olmadı. Günü öyle denk geldi ama olsun nasip böyleymiş. Nikah günü olmasa da düğün günü kutlanır. Her yıl düğün tarihi var o garanti. Benim için değil ama eşim için şanslı oluyor. Ben her sene hediyemi beklerdim ama yine de alır" diye konuştu.