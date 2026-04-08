8 Nisan 2026 Şans Topu Sonuçları Açıklandı

Şans Topu sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş saat 20.00'de yapıldı ve kazanan numaralar açıklandı. Önceki Pazar günü yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca 6.021.341,29 TL büyük ikramiye devretmişti.

Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu sonuçları sorgulanabilir. Oyun, haftada iki gün (Çarşamba ve Pazar) çekiliyor ve 18 yaşından büyük herkes katılabiliyor. Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir; ilk bölümde 34 numaradan 5, ikinci bölümde 14 numaradan 1 numara çekiliyor. Kazanma şansı, doğru tahmin edilen numara sayısına göre değişiyor ve 5+1 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor.