Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yapıldı

Sansarın saldırdığı tavuğa suni teneffüs yaptı
BİTLİS - Bitlis'te Bülent Olcay isimli vatandaş, sansarın saldırması sonucunda yaralanan tavuğunu hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı.
Olay, Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi Hacıyusuflar Sokakta meydana geldi. Tavuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Bülent Olcay isimli vatandaş, tavuğunu hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dakikalarca tavuğa suni teneffüs yapan vatandaş tavuğu hayata döndüremedi ama Olcay'ın bu çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.
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