Santa Barbara'da Küçük Uçak Düşmesi

ABD'nin California eyaletindeki Santa Barbara Havalimanı yakınlarına küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
CBS News'ün haberine göre, Santa Barbara Bölgesi Şerif Departmanı Sözcüsü Raquel Zick, yerel saatle 14.30 sularında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Zick, küçük uçağın Santa Barbara Havalimanı yakınlarına düşmesi sonucu 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.
Santa Barbara Bölgesi Şerif Departmanının X sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, düşen uçağın alev aldığı görülüyor.
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