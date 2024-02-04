 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın anısına düzenlenen ilk pazar ayini gerçekleştirildi. Ayin öncesi kilisenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı ve ayine katılanlar, Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alanda mum dikti.

04.02.2024 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SARIYER'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü saat 11.40 sıralarında iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ilk Pazar ayini bugün yapıldı. Ayin sabah 1100 sıralarında başladı. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın fotoğraflarının yer aldığı ayrı bir alana ayine katılanlar mum dikti. Ayinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan da anıldı.

Santa Maria İtalyan Kilisesi\'nde silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sarıyer, Saldırı, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı sonrası ilk pazar ayini yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement