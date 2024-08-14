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Şantiye alanında çıkan hortum tozu dumana kattı: O anlar kamerada

HATAY - Hatay'da inşaat sahası içerisinde çıkan hortumda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken o anlar kameraya yansıdı.

Kırıkhan ilçesinde inşaat çalışmalarının olduğu alanda kısa süreli hortum çıktı. Çevreye herhangi bir zarar vermeden etkisini yitiren hortum da herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yaklaşık 2 dakika tozu dumana katan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.