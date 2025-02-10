Santorini'de Sismik İnceleme - Son Dakika
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Santorini'de Sismik İnceleme

Uzmanlar, Santorini'deki sismik hareketliliği incelemek için Yeni Kameni'ye özel cihazlar yerleştirdi.

10.02.2025 17:18
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Uzmanlar ve ordu mensupları, Santorini Kalderası'ndaki Yeni Kameni volkanik adacığında, son haftalarda artan sismik hareketlilik nedeniyle incelemelerde bulundu.

Jeolojik Oşinografi ve Fiziki Coğrafya Profesörü Evi Nomiku, Santorini'de devam eden sismik araştırmalar hakkında AA muhabirine açıklama yaptı.

Nomiku, sismik hareketliliğin Ada'nın kuzeydoğusunda yaşandığını belirterek, bunun Yeni Kameni volkanıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yunan Ordusu'na bağlı Coğrafi Hizmetler Birimi tarafından Yeni Kameni'ye özel bir gravimetre cihazı getirildiğini bildiren Nomiku, bu cihazla yapılan ölçümlerin 2011 ve 2012'deki verilerle karşılaştırılacağını ifade etti.

Bu volkanın 3 bin 500 yıl önce patladığını ve ardından yaşanan tsunaminin büyük bir felakete yol açtığını anlatan Nomiku, şunları kaydetti:

"Yer çekimi ölçümlerinin yanı sıra belirli noktalarda uydu görüntülemeleri yapacağız. Ayrıca, yüksek teknolojiye sahip denizaltı sismograflarından tüm verileri toplayacağız. Bu verileri Ulusal Gözlemevi'ne ileterek, adanın farklı noktalarındaki sismik hareketleri daha detaylı analiz edeceğiz."

Santorini'deki sismik aktivitenin sürdüğüne dikkati çeken Nomiku, bölgeye yerleştirilen ek sismograflar sayesinde deprem odaklarının daha hassas bir şekilde tespit edilebildiğini vurguladı.

İnsanların yanlış yere, depremleri söz konusu volkanla ilişkilendirdiklerine işaret eden Nomiku, sadece uzmanların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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