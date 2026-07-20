Sao Tome ve Principe'de Nova Yeniden Seçildi

Atlas Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sao Tome ve Principe'de dün yapılan cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Carlos Vila Nova kazandı.

Ulusal Seçim Komisyonunun (CEN) açıkladığı geçici sonuçlara göre, Nova, oyların yüzde 55,94'ünü alarak ikinci tura gerek kalmadan 2'nci kez cumhurbaşkanı seçildi.

Nova'nın en yakın rakibi Nito Viegas D'Abreu ise oyların yüzde 41,42'sini aldı.

Seçimlerde, Nova ve D'Abreu dışında, eski Başbakan Jorge Bom Jesus, hukukçu Miques Joao Bonfim ve hukukçu Eugenio Tiny yarıştı.

Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı için iş insanı ve milletvekili Domingos Nino Monteiro'nun adaylığını anayasal şartları karşılamadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Yaklaşık 240 bin nüfuslu ülkede görev süresi 5 yıl olan cumhurbaşkanı, kayıtlı 142 bin seçmen tarafından doğrudan seçiliyor.

Seçim süreci, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası gözlemci heyetlerince takip edildi.