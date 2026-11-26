Ankara'nın Çubuk ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan canlı hayvan pazarı, yaklaşık iki ay sonra yeniden açıldı.

İlçede 24 Eylül'de kapatılan canlı hayvan pazarı, İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararıyla yeniden faaliyete geçti.

Çevre il ve ilçelerden gelen besiciler ile alıcıların yoğunluk oluşturduğu pazarda, soğuk havaya rağmen hareketlilik yaşandı.

Hayvan taşıyan araçlar, veteriner hekimlerin kontrollerinin ardından dezenfeksiyon işleminden geçirilerek pazara alındı.

Pazarın yeniden açılmasıyla hayvan alım satımında hareketlilik yaşanırken, besiciler de Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarına başladı.

"Uzun zamandır bu günü bekliyoruz"

Besici Ramazan Kahraman yaptığı açıklamada, pazarın yeniden açılmasını uzun süredir beklediklerini söyledi.

Çubuk Canlı Hayvan Pazarı'nın bölgenin önemli hayvan ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Çok şükür en sonunda açıldı. Uzun zamandır bu günü bekliyoruz. Çubuk Hayvan Pazarı zaten bölgenin, Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisi. Açılır açılmaz herkes akın etti. Piyasa hareketli. Kurban hazırlıklarına çoktan başladık. Kurbanlık malı temin ettik."

Ahmet Çeliker de hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin önemli olduğunu vurguladı.

Hayvan alım satımı sırasında hastalığa rastlamadıklarını ifade eden Çeliker, "Hastalığa rastlamadık ama tedbiren kapatılması çok iyi oldu. Geçen seneki krizi yaşamadık en azından bu sene. Aşılamalar bitti. Pazarımız tekrar açıldı. Şu anda her şey yolunda diye düşünüyoruz." dedi.

Besiciler kurbanlık satışlarına hazırlanıyor

Besici Mustafa Karakütük ise soğuk havaya rağmen pazarın ilk gününde yoğunluk yaşandığını ve hayvan alım satımının başladığını söyledi.

Piyasadaki hareketlilikten memnun olduklarını belirten Karakütük, "Hava soğuk ama yine de bir yoğunluk var. Alım satım oluyor. Kurban hazırlıkları artık başlıyor. Et fiyatlarında biraz canlanma var. Kurbanlıklar da artık yavaş yavaş satılıyor. Müşterilerimizi bekleriz." diye konuştu.