Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi

Sapanca Belediyesi, Başkan Nihat Arda Şahin'e fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

06.05.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sapanca Belediyesi, Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede halka ait olan her karış toprağı, kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıldığı belirtildi.

"Bu kararlılıktan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzeni ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklediği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır. Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz. Sayın başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır."

Öte yandan, saldırı girişiminde bulunan şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Nihat Arda Şahin, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu
Netanyahu’nun tehditlerinin ardından İsrail’den Yemen’e saldırı Netanyahu'nun tehditlerinin ardından İsrail'den Yemen'e saldırı
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum
Özgür Özel’e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var
90’da 2 gol iptal Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi 90'da 2 gol iptal! Kasımpaşa ve Trabzonspor birbirine diş geçiremedi
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
ABD’nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 18:05:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.