Sapanca Belediye Başkanı'na Saldırı Girişimi

Sapanca Belediyesi, Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'e makamında fiziksel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve olaya ilişkin adli sürecin başlatıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede halka ait olan her karış toprağı, kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıldığı belirtildi.

"Bu kararlılıktan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzeni ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklediği" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır. Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz. Sayın başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır."

Öte yandan, saldırı girişiminde bulunan şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.