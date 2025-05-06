Sapanca Belediyesi'nde Saldırı Girişimi Engellendi - Son Dakika
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Sapanca Belediyesi'nde Saldırı Girişimi Engellendi

Sapanca Belediyesi'nde bir kişi, turnikeleri aşarak Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in makamına girmeye çalıştı. Olay, belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Belediye, olayın kamu düzenine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti ve hukuki işlemlere başlanacağını duyurdu.

06.05.2025 02:53  Güncelleme: 03:59
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(SAKARYA) - Sapanca Belediyesi'nde saldırı girişimi engellendi. Belediye binasında yaşanan olayda, saldırgan bir kişi turnikelerden atlayarak Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in makamına gitmeye çalıştı. Saldırgan belediye çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Belediye tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sapanca'da halkımıza ait olan her karış toprağı, her bir kamu alanını, yeniden gerçek sahiplerine kazandırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu kararlılığımızdan rahatsız olan bazı çevrelerin, kamu düzenini ve demokratik iradeyi hedef alan çirkin girişimlerine bir yenisi daha eklenmiştir.

Bugün, kamusal alana adeta çökme girişimini engellememiz sonrası, bu durumdan rahatsız olan bir şahıs, belediye binamızda turnikelerin üzerinden atlayıp, Belediye Başkanımız Sayın Nihat Arda Şahin'in makamına gelerek fiziki saldırı girişiminde bulunmuştur. Şükürler olsun ki, ekip arkadaşlarımızın zamanında müdahalesiyle saldırgan derdest edilmiş ve olay kontrol altına alınmıştır.

Bu hadise, sadece bir kişiye değil, Sapanca halkının iradesine, hukuk devletine, toplumsal huzura ve koca bir şehre yönelmiş bir saldırıdır. Bizler, bu tür provokasyonlardan yılmayız. Sapanca'yı halkın Sapanca'sı yapmak için çıktığımız bu yolda, ne tehditlere boyun eğeriz, ne de korkuya teslim oluruz.

Sayın Başkanımızın ve ekibimizin halkımıza olan hizmet azmi, bu saldırı sonrası daha da güçlenmiştir. Hukuk çerçevesinde gereken tüm işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA

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