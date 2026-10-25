Sahibi yakalayamadı, itfaiye devreye girdi: Sapanca'da çatıdaki keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Sahibi yakalayamadı, itfaiye devreye girdi: Sapanca'da çatıdaki keçi kurtarıldı

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Sahibi yakalayamadı, itfaiye devreye girdi: Sapanca\'da çatıdaki keçi kurtarıldı
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Sakarya Sapanca'da Yeni Mahalle'de yaşayan birine ait keçi, sabah saatlerinde sırasıyla kümesin çatısına, 3 katlı bir binanın merdiven boşluğuna ve 2 katlı bir binanın çatısına çıktı. Hayvanını yakalayamayan sahibi yardım isteyince gelen Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, araç merdiveniyle çatıya ulaşıp keçiyi aşağı indirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı binanın çatısına çıkan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KÜMESTEN ÇATIYA TIRMANDI

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle Badır Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinden birine ait keçi, önce evin bitişiğindeki kümesin çatısına, ardından 3 katlı binanın merdiven boşluğuna, daha sonra da 2 katlı binanın çatısına çıktı. Keçiyi yakalayamayan sahibi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE MERDİVENLE İNDİRDİ

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan ekipler, keçiyi yakalayıp aşağıya indirdi. Keçiyi teslim alan sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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