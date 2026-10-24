Sapanca'da fonksiyonel tıp kongresi 800 sağlık profesyonelini bir araya getirdi - Son Dakika
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Sapanca'da fonksiyonel tıp kongresi 800 sağlık profesyonelini bir araya getirdi

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Sapanca\'da fonksiyonel tıp kongresi 800 sağlık profesyonelini bir araya getirdi
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Sapanca'da düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'ne yaklaşık 800 sağlık profesyoneli katıldı. Kongrede koruyucu sağlık ve kronik hastalık yönetimi ele alınırken, fonksiyonel tıbbın hastalıklardan 7-10 yıl önce korumayı amaçladığı belirtildi.

Sakarya'da düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde fonksiyonel tıp uygulamaları masaya yatırılıyor.

Fonksiyonel Tıp Platformunca Sapanca ilçesindeki bir otelde yaklaşık 800 sağlık profesyonelinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, koruyucu sağlık, fonksiyonel tıp uygulamaları, mikrobiyota, kronik hastalık yönetimi, bağışıklık sistemi ve güncel tedavi yaklaşımları gibi başlıklar görüşülüyor.

Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, düzenlenen basın toplantısında, fonksiyonel tıbbın Türkiye'de insanların daha çok ilgi duyacağı yaklaşım olarak ortaya çıkacağına inandıklarını söyledi.

Atasoy, bu yaklaşımın ana noktasının, hastalıkların ortaya çıkmasından önceki 7-10 yıllık dönemleri kullanarak hastalığı ortaya çıkmadan engellemeye çalışmak ve insanların sağlığını bozulmadan korumak olduğunu anlattı.

Uzun ve sağlıklı yaşam için neler yapabileceklerini konuştuklarını, bunları ele alırken yaşam tarzı, beslenme, çevresel toksik yük, hormonal değişiklik ve teknolojik etkilerin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Atasoy, bunların hepsinin sağlığa bütünsel bakışı ortaya çıkardığını kaydetti.

Atasoy, kongrede uzmanların kendi alanlarında fonksiyonel tıp bakış açısıyla ilgili dünyada neler yapıldığını anlattığını belirterek, kongreye ilginin artmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Atasoy, fonksiyonel tıp bakış açısının belli branşın, bölgenin, organın hastalığıyla ilgilenmediğini, bütün vücutla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu üyesi Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız da bir bedenin bütüncül değerlendirilebilmesinin, bireyselleştirilmiş tedavi uygulanabilmesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kişinin detaylı değerlendirmesi yapılmadan, vücut kitle endeksi analiz edilmeden, beslenme veya egzersiz planı çıkarılmadan hastalara tedavi yöntemi uygulanmaya çalışıldığında bir şeylerin eksik kalabildiğini dile getiren Kırgız, "Fonksiyonel tıp da burada devreye giriyor. Yaptığımız şey konvansiyonel tıbbın üzerine eksik kaldığı noktaları tamamlamak oldu. Konvansiyonel tıpta da kılavuzlar artık fonksiyonel tıbba doğru evrilmeye başladı. Bizler de kongremizde meslektaşlarımızla, sağlık profesyonelleriyle bilgilerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu üyesi Yeşim Temel Özcan ise insan vücudunun her yerden farklı toksinler alabildiğini, kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, egzersiz, uyku kalitesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, endokrin bozucu toksinler, mikro ve nano plastiklerle ilgili kongrede sağlık çalışanlarıyla paylaşımlarda bulunarak farkındalığın artmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kongre, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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