Sapanca'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti

Sapanca ilçesinde Göl Mahallesi'nde yaşayan M.S.Ç., bilinmeyen bir nedenle babası Cemalettin Ç'ye tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı M.S.Ç. polise teslim oldu. Şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi ve kız kardeşi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

19.07.2024 10:23
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Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu.

Öte yandan şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Sapanca, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sapanca'da Oğlu Tarafından Vurulan Baba Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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