Sapanca'da oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sapanca'da oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti

Sapanca\'da oğlu tarafından vurulan baba hayatını kaybetti

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde yaşanan olayda, bir baba oğlu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. İddiaya göre, aile içinde meydana gelen olay sonucunda baba olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı olaydan sonra polise teslim oldu. Zanlının annesi ve kız kardeşi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.

19.07.2024 19:13
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki apartmanın üçüncü katında ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu. Şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.Ç, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sapanca Adliyesine sevk edildi. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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