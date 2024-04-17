Sapanca\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şimşek: Piyasalar enflasyonun düşeceğine inanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade etti. Şimşek, OVP'nin güçlü ve güvenilir bir çerçeveye sahip olduğunu belirtirken, enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin politika önceliklerini anlatan Şimşek, OVP'nin fiyat istikrarını sağlamayı, rekabetçiliği artırmayı ve yapısal reformları gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.