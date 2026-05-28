Sapanca\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde aynı yöne giden otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralıların Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketleri Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Her ikisi de Ankara yönüne giden Mustafa A. idaresindeki 34 HYH 090 plakalı otomobil ile Cemil Y. yönetimindeki 24 ABN 319 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kontrolün kaybolduğu hafif ticari araç, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan Ordu'ya gitmek için yola çıktıkları bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.