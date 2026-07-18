Sapanca Gölü'nde Alg Oluşumu Halk Sağlığını Etkilemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca Gölü'nde Alg Oluşumu Halk Sağlığını Etkilemiyor

Sapanca Gölü\'nde Alg Oluşumu Halk Sağlığını Etkilemiyor
18.07.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Meriç Albay, Sapanca Gölü'ndeki alg oluşumunun halk sağlığına olumsuz etkisinin olmadığını açıkladı.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sapanca Gölü için kurulan bilim kurulunda görevli Prof. Dr. Meriç Albay, gölde görülen alg oluşumuna ilişkin, özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz etkisinin olmadığını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gölden alınan numunenin incelenmesi için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Laboratuvarı'na gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan değerlendirme sonucunda oluşan yapının yeşil alg türü (Mougeotia, Chlorophyta) olduğu ve Sapanca Gölü'nde daha önceki yıllarda yaşanan sıcaklık değişimleriyle aralıklarla gözlemlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, ekiplerin sürekli olarak takip ettiği su kalitesinde herhangi bozulmaya rastlanmadığı anlatıldı.

Alınan su numunelerinin günlük olarak tüm parametreleriyle değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Parametre değerlerinde olumsuz değişime rastlanmayan Sapanca Gölü su sağlığı açısından Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olma özelliğini koruyor." ifadesi kullanıldı.

"Su sağlığına olumsuz etkisi yoktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Meriç Albay, alınan su numunelerinde yapılan mikroskop incelemesinde oluşan yapının filamentli yeşil alg türüne ait olduğunu gözlemlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle mevsim değişikliği döneminde su altı sıcaklığının artmasından dolayı dar alanda meydana gelen oluşumun halk sağlığı için olumsuz etkisi yoktur. Yakından takip edilmesi gereken alg türünün yayılmasını önlemek için bölgenin rutin olarak kontrol edilmesi ve su kirliliğine neden olacak faaliyetlerin kısıtlanması gerekmektedir."

Albay, son yıllarda yaşanan su seviyesindeki düşüşün bu durumun ortaya çıkmasına neden olabileceğini kaydederek, bu gibi oluşumların meydana gelme nedenlerinden birinin de su seviyesinin azalması olduğunu aktardı.

Özellikle kıyı kesimlerinde su seviyesinin düşmesi ve buna karşın su sıcaklığının artmasının alg türünün artışına neden olabileceğine dikkati çeken Albay, "Sapanca Gölü'nde aralıklarla gözlemlediğimiz bu yapının şu an su sağlığına olumsuz etkisi yoktur. Gölden alınan numuneler ve parametre değerleri de bu durumu desteklemektedir. Sapanca Gölü'nün ekolojik dengesini korumak için suyun kirlenmesine müsaade etmeden tasarruflu kullanıma özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sapanca Gölü, Türkiye, Sağlık, Güncel, Albay, Meriç, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sapanca Gölü'nde Alg Oluşumu Halk Sağlığını Etkilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı Halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 6,5 kilogramlık tümör çıktı
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı

18:59
İmamoğlu’nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
17:41
Washington’u duman sardı, Trump Kanada’ya gümrük vergisi ile tehdit etti
Washington'u duman sardı, Trump Kanada'ya gümrük vergisi ile tehdit etti
17:31
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi
17:12
Kütahya’da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
17:01
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
Cezaevine nakli sırasında silahlı saldırıda öldü
16:15
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Balkonda uyuyan adamın acı sonu: Artık hayatta değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 19:49:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde Alg Oluşumu Halk Sağlığını Etkilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.