Sakarya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sapanca Gölü'nde çok sayıda SUP board ve bottaki kişilerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle gölün çeşitli noktalarına sürüklenerek mahsur kaldığı yönünde ihbar ulaştı. İhbarın ardından bölgeye 6 personel, 2 bot ve 2 araçtan oluşan AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan toplam 35 kişi, AFAD tarafından kıyıya ulaştırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Sapanca Gölü'nde Fırtınaya Yakalanan 35 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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