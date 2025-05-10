Sapanca Gölü'nde Kano Alabora: 3 Kişi Kurtarıldı

SAKARYA'nın Sapanca Gölü'nde yunus diye tabir edilen pedallı kanoları alabora olan 3 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı. Olay, saat 12.20 sıralarında Serdivan ilçesi Sapanca Gölü Tuzla burnu mevkisinde meydana geldi. Sapanca Gölü'ne açılan O.Z. (16), F.O. (18) ve U.A. (18) isimli kişilerin bulunduğu pedallı kano, suyun ortasında alabora oldu. Kanonun batmak üzere olduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Göl kıyısında kara gözetleme görevi icra eden Sakarya Jandarma Asayiş Bot Timi, ihbar üzerine bölgeye hareket edip, batmak üzere olan kanoya tutunarak su yüzeyinde kalmaya çalışan 3 kişiyi güvenli bir şekilde bota aldı. Jandarma timi tarafından kurtarılan O.Z., F.O. ve U.A., durumlarının iyi olduğunu belirtip, ambulans talep etmedi. Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca kazazede gençler, göle açıldıkları yerden ailelerine teslim edildi.

HABER: Ahmet ERDEM/SERDİVAN(Sakarya)