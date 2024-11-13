Sapanca Gölü'nde Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı

Güncel

Sapanca Gölü'nde su çekildi: Tarihi yapı ortaya çıktı

Gölün ortasındaki merak uyandıran yapı havadan görüntülendi

Kimi cami kimi ise kale diyor

SAKARYA - Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan ve kuraklık sebebi ile son 5 yılın en düşük seviyesine düşen Sapanca Gölü'nde tarihi taş kalıntıları ortaya çıktı. Havadan da görüntülenen ve merak uyandıran taş kalıntılarını cep telefonu ile kayıt altına alan balıkçılar, "Su seviyesi alçaldığında Sapanca'da ortaya çıkan yapı. Kale, cami veya kaya diyen var" ifadelerine yer verdi.

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebi ile su seviyesi düştü. Son 5 yılın en düşük seviyesine ulaşan gölde kot 30,06'a kadar geriledi. Kritik seviyelere gerileyen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde suyun çekilmesi ile birlikte tarihi bir taş yapı kalıntıları ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesi ile birlikte ortaya çıkan taş dizisi Onur Arapoğlu tarafından havadan dron ile görüntülendi. Ayrıca balıkçılar tarafından da cep telefonu ile kayıt altına alınan yapı merak uyandırdı. Balıkçılar tarafından kaydedilen görüntülerde, "Sapanca Gölü'nde avdayız. Su seviyesi alçaldığında gölün ortasında bir kale çıkıyor diyorlardı Sapanca'da. Cami, kale veya kale diyen var. Suların çekilmesi ile bu yapı ortaya çıktı. Aslında ada" ifadelerine yer verildi.