Sapanca Gölü'nde Tarihi Kilise Kalıntısı Ortaya Çıktı

SAPANCA Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarında, tarihi taş yapı ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda da ortaya çıkan yapının, tarihi bir kilise kalıntısı olduğu öğrenildi.

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü. Yağışsız geçen yaz ayları ve artan sıcaklıkların etkisiyle su seviyesi geriledi. Kotun 29,70 metreye kadar gerilediği gölde, son yılların en düşük seviyelerinden biri yaşanırken gölde bulunan tarihi yapı da gün yüzüne çıktı. Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Dikkat çeken manzara, dron ile görüntülendi.