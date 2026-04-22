Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca Gölü'nde Temizlik Operasyonu

22.04.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saskarya, Sapanca Gölü'nde tonlarca atık toplayarak çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Sapanca Gölü havzasında yürütülen temizlik çalışmasında tonlarca atık toplandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, SASKİ'nin Sapanca Gölü'nde periyodik olarak temizlik çalışması yürüterek, kentin en büyük doğal cennetinin her bir karışını koruduğu ifade edildi.

Açıklamada, 22 Nisan Dünya Günü'nün anlamına uygun olarak çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, gölde ve kıyı şeridinde kapsamlı temizlik yapıldığı belirtilerek, Devlet Su İşleri işbirliğiyle havza ve gölün tahliye kanalı olan Çark Deresi bağlantı noktasının derin şekilde temizlendiği kaydedildi.

Suyun güvenli ve sağlıklı iletimini sağlamak için harekete geçen özel ekibin, su akışını engelleyen, zamanla biriken çamur tabakaları, yosunları temizlediği ve barikat oluşturan atıkları ortadan kaldırdığı bildirilen açıklamada, çevre hassasiyetiyle yürütülen temizlik çalışmalarıyla göl çevresinden cam, plastik, metal gibi doğaya ait olmayan maddeler ve tonlarca atığın toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sapanca Gölü'nün korunması için gerekli tüm adımların atıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"DSİ ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla gölün çevre ve su sağlığını koruma altına aldık. Doğaya saygılı şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarla, tahribata neden olabilecek tüm atık maddeleri topladık. Özel araç yardımıyla, kuraklıktan dolayı kıyı kesimlerinde oluşan tabakaları kaldırdık. Yarınların en önemli emanetini hep birlikte korumalı ve Sapanca Gölü'nün geleceği için hassasiyetle davranmalıyız."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:19
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
Aziz İhsan Aktaş davasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi
16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 17:35:03. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.