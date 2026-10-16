Sapanca Gölü seviyesi 36 saatte 34 santimetre artışla 30,23 metreye çıktı

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nde su seviyesi, Sakarya'da etkili olan son yağışlarla 30,23 metreye çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ) 2 gündür etkisini sürdüren kuvvetli yağışların neden olduğu taşkın, su baskını ve heyelanlara karşı sahadaki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 36 saattir aralıksız görev yapan ekiplerin yüzlerce ihbara cevap verdiği, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için mesai harcadığı vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Açıklanan rapora göre kuzeyde metrekareye toplam 803 kilogram, şehir merkezinde 285 kilogram, Sapanca'da ise 128 kilogram yağış ölçüldü. Sapanca Gölü'nde ise yağışlar öncesi 29,89 metre ölçülen göl seviyesi, 36 saatte 34 santimetrelik artışla 30,23 metreye ulaştı. Göl havzasına ise 1 milyon 133 bin kişinin 1 aylık su ihtiyacına denk gelen 17 milyon metreküp su katkısı sağlandı."

Açıklamada, kuvvetli yağışın etkili olduğu saatlerde SASKİ ekiplerinin Genel Müdür Seyit Sakallıoğlu'nun koordinasyonunda gece gündüz demeden görev yaptığı belirtilerek, "Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar ve dere taşkınları, bazı altyapı hatlarında arızalara yol açtı ve ekipler sorunları gidermek, hizmetin devamlılığını sağlamak için tüm kadrosuyla sahaya indi." ifadesine yer verildi.