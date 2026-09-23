Şara ile Macron New York'ta buluştu, Suriye-Fransa ilişkileri ele alındı - Son Dakika
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Şara ile Macron New York'ta buluştu, Suriye-Fransa ilişkileri ele alındı

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Şara ile Macron New York\'ta buluştu, Suriye-Fransa ilişkileri ele alındı
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı, Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de katıldı.

(NEW YORK) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmeye Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad eş-Şeybani de katıldı.

Görüşmede Suriye ile Fransa arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Taraflar ayrıca ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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