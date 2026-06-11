Şara'nın Trump ile Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika
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Şara'nın Trump ile Ziyareti İptal Edildi

11.06.2026 20:14
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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Trump tarafından davet edildi ancak bu hafta sonu ABD'ye gitmeyecek.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a davet edildiği ancak bu ziyaretin şu anda gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Suriyeli bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın bu hafta sonu Washington'a gitmeyeceğini bildirdi.

Yetkili, Şara'nın, Trump tarafından 14 Haziran'da yapılacak etkinlikler için Beyaz Saray'a davet edildiği haberlerini doğruladı ancak Şara'nın bu hafta sonu ABD'ye seyahat etmeyeceğini belirtti.

Suriyeli yetkili, Şara'nın Fransa'daki G7 Zirvesi'ne ve Ankara'daki NATO Zirvesi'ne de davet edildiğini ancak G7 zirvesine katılıp katılmayacağının henüz belli olmadığını kaydetti. Yetkili, Suriye Cumhurbaşkanı'nın Ankara'daki NATO zirvesine katılmasının ve bu esnada ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan AA muhabirinin sorusuna yanıt veren Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin "şu anda programda olmadığını" ifade etti.

Yetkili, "Ancak Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Şara'nın güçlü bir ilişkisi var ve gerektiğinde kolayca iletişim kurabiliyorlar." dedi.

G7 Zirvesi 15-17 Haziran'da Fransa'da, NATO Zirvesi ise 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Perşembe günü erken saatlerde Suriye TV, Şara'nın Trump tarafından 14 Haziran'da Washington'a davet edildiğini duyurmuştu.

Şara, Kasım 2025'te Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş ve bu ziyaret, ülkenin 1946'daki bağımsızlığından bu yana bir Suriye devlet başkanının ilk ziyareti olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şara'nın Trump ile Ziyareti İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Arif Srdr Mustafa Arif Srdr:
    yine aynı şey ?? herkes bu ziyareti konuşuyo konuşuyo gitmeyecekmiş ya niye böyle dramayla yapıyolar ?? haber yapılacak başka şey yok mu ülkede 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Ahsen Sürücü Ayşe Ahsen Sürücü:
    iptal edildi falan derken adam gitmeyecek diyo işte ne var bunda bu kadar haberlik hakkı var mı 0 0 Yanıtla
  • Kubilay Türk Kubilay Türk:
    ya bu adam niye hep erteleme yapıyo yav gitseydi şu ziyarete bitsin işte herkes konuşuyo da bu kadar da dramatik olmaya gerek yok 0 0 Yanıtla
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