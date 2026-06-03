Saraç’tan Mutlak Butlan Açıklaması - Son Dakika
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Saraç’tan Mutlak Butlan Açıklaması

03.06.2026 17:31
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Necdet Saraç, CHP'deki görevine rağmen mutlak butlan kararını hukuki bulmadığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP MYK'sında Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Necdet Saraç, "mutlak butlan" kararına ilişkin görüşlerinin değişmediğini, kararının hukuki olmadığını söyledi. Saraç, CHP'de görev alma gerekçesinin ise partide birliği ve bütünlüğü sağlamak olduğunu ifade etti.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına eleştirilerde bulunan ancak karar sonrası Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atanan Necdet Saraç, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Saraç, "Görüş Değiştirmedim" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak Butlan sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP'de dün açıklanan MYK'da görev aldım. Görevlendirme açıklandıktan sonra beklendiği gibi kamuoyunda daha önce yaptığım açıklamalardan dolayı bana yönelik bir tartışma da gündeme geldi."

Mutlak Butlan ve iktidarın siyasallaşmış yargısı ile ilgili olarak görüşlerim hiç değişmedi, televizyonlarda anlattığım ve sosyal medya hesaplarında paylaştığım gibi konuşmalarımda ortada 'Mutlak Butlan' gibi hukuki olmayan siyasi bir karar var. İktidarın yargısı ve polisiyle siyasetin dizayn edilmesi kabul edilemez. 2023 seçimlerinden bu yana iktidar, muhalefet bloğunu bir şekilde bölmeye çalışıyor. İktidarın bu hamlesini boşa çıkarmak gerekiyor' dedim.

Bu belirlemelerden hemen sonra da 'CHP içinde kavga ve yarılma CHP'ye de, demokrasi ve adalet isteyen hiç kimseye de yarar getirmez. Oyunu bozmak için aklı selimi öne çıkartmalı. CHP içinde bulunduğu süreçten ancak bir ve beraber durarak çıkar. İktidarın hesabını terse çevirmek için sağduyuya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aslolan partide iktidar değil, ülkede iktidardır' dedim. Böyle düşündüğüm için CHP MYK'da görev aldım.

Nitekim dün yapılan ilk MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son derece sağduyulu yaklaşımları sonucu, bugün basın toplantısında açıklandığı gibi CHP bu tartışmaları bitirmek, sağduyuyu, aklı selimi öne çıkarmak için partinin akil insanları üzerinden yeni bir diyalog geliştirme, alternatif medyayla da ilişkileri düzenlemek için bir dizi karar aldı. 11 Haziran'da CHP Parti Meclisi'nin toplanması ve en kısa zamanda kurultayın kararının alınması kararlaştırıldı.

24 yıllık AKP iktidarının hepimize adım adım ayrılıkları körüklemeyi ve kutuplaşmayı öğrettiği bir ortamda CHP içinde, kutuplaştırıcı yaklaşımları reddederek yeniden birliği sağlamak, Avrupa'nın hem üye sayısı hem de seçmen sayısı olarak en büyük partisinin iktidar yürüyüşünü büyütmek kolay olmasa da imkansız değil.

"ÇÖZÜM ÜRETMEK VE OYUNU BOZMAK GEREKİYOR"

'Mutlak Butlan' bir sonuç. Sonucu beğenmiyoruz ama beğenmemek, reddetmek ve kızmak da sonucu değiştirmiyor. Çözüm üretmek ve oyunu bozmak gerekiyor. Duygusal akılla bu işi aşamayız. Rasyonel ve stratejik akıl öne çıkmalı.  Bunu yaparsak 'kim haklı' tartışmasından çıkıp, 'ne yapmalı' eksenine geçeriz.

Bu ülkede 'hak, hukuk, adalet' isteyen herkes, CHP'li olsun ya da olmasın CHP'de bölünmeye, parçalanmaya izin vermemeli. Zor olanı partide birliği ve bütünlüğü sağlamak ve aynı partiye oy verenler arasında düşman hukukunu hızla ortadan kaldırmak. Benim tavrım net. Bu yüzden buradayım."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Necdet Saraç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraç’tan Mutlak Butlan Açıklaması - Son Dakika

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