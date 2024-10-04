Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Başladı - Son Dakika
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Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Başladı

Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Başladı

Edirne'de, Saraçlar Caddesi'nde tarihi dokuyu koruma amacıyla sağlıklaştırma projesi başlatıldı.

04.10.2024 10:47
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Edirne'de, Saraçlar Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi başladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla cephe sürekliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yaya aksının kesintiye uğramaması, kent mobilyalarının yetersizliği, dükkan önlerinin kontrolsüz kullanımı, tabelalardaki uyumsuzluk, yeni yapı elemanların tarihsel dokuya uymaması, peyzajda yeşil eksikliği, niteliksiz eklentilerin yapı bütününde oluşturduğu görsel kirliliğin önlenmesi amacıyla "şehrin kalbi" konumundaki trafiğe kapalı cadde Saraçlar'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kentin en işlek caddesi Saraçlar'ın tarihi dokusunu koruma maksadıyla Edirne Valiliği Özel İdaresince kapsamlı bir proje hazırlatıldı.

Projenin etüdünde tescilli yapılar üzerinde rölöve çalışmaları gerçekleştirildi. Projede tescilli olmayan yapılar da karakterine uygun bir şekilde tasarlanarak daha işlevsel bir aks ve ferah bir peyzaj oluşturulması planlandı.

Rölöve çalışmaları sonucu kullanıma devam edilen yapılarda bozulmanın daha az, kullanılmayan yapılarda ise yoğun bozulmaların var olduğu tespit edildi. Ayrıca kimi yeni yapıların ve tescilli olmayan yapıların dokuya uygun olmadığı tespit edildi.

Uygulama kapsamında, yapıların cephelerinde sonradan yapılan kaplamalar kaldırılacak, pencerelerdeki doğramalar yenilenecek ve eski dükkan doğramaları ahşapla değiştirilecek. Tabelalar belli bir düzende asılacak. Sokakta görsel kirlilik oluşturan klima, anten ve elektrik kabloları gibi unsurlar, çatıya veya arka cepheye taşınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürütücü, Edirne Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolör olduğu projeyle yaklaşık 750 metre uzunluğunda, 105'i tescilli 210 yapıyı bünyesinde barındıran caddedeki tarihi yapıların orijinal kimlikleri yeniden kazandırılacak.

Saraçlar'ın bağlantısı konumundaki Çilingirler ve Balıkpazarı caddelerinin de elden geçeceği projenin yaklaşık iki yılda tamamlanması öngörülüyor.

Proje kapsamında caddenin Ziraat Bankası Kavşağı yönündeki dükkanların cephelerine iskeleler kurulmaya başlandı.

Esnaf ve vatandaş memnun

Cadde esnafından Betül Genişkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada Edirne'nin bir miras şehir olduğunu söyledi. Genişkol, Saraçlar'ın da bu mirasın önemli alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Caddedeki karmaşıklığın ortadan kaldırılması açısından çalışmaların yerinde olduğunu ifade eden Genişkol, "Güzel binalar üzerindeki çirkin tabelalar kaldırılıp daha güzelleri geldiğinde bu cadde insanları daha cezbedecektir." dedi.

Bir başka esnaf Ömer Gacal, caddenin görünümünü güzelleştirecek projeyi desteklediğini ifade etti.

Gacal, Edirne'nin en önemli alanlarından Saraçlar'da yapılan çalışmanın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Esnaf Aslan Kerimler, geç kalınan projenin bir an önce tamamlanmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Kerimler, Edirne'de son dönemde güzel işler olduğunu belirterek, "Valimiz son dönemde Edirne'de güzel hizmetler yapıyor. Bu projeyle ilgili esnafı da Valilik'te ağırladı. Projeleri anlattı, aynısını uygularlarsa çok güzel bir caddemiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraçlar Caddesi Sağlıklaştırma Projesi Başladı - Son Dakika

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