Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
B.D. (25) idaresindeki 26 TK 837 plakalı otomobil, Çobanlar yolu üzerinde yön levhasına çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki D.D, İ.B. ile H.D, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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