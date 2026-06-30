Van Başkale'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika
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Van Başkale'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Van Başkale\'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
30.06.2026 09:09  Güncelleme: 09:10
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Van'ın Başkale ilçesinde yayla yolunda kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Cemil Çiçek hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Çiçek (65), yaşamını yitirdi.  Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi yakınlarındaki yayla yolunda meydana geldi. 

YAYLAYA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

Yaylaya gitmek için yola çıkan Cemil Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Cemil Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerinin ardından Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Kırbalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cemil Çiçek, Güvenlik, 3. Sayfa, Başkale, Güncel, Yaşam, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Başkale'de şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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