Sarawak'ta hava kirliliği nedeniyle Serian'da acil durum ilan edildi

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletini etkisi altına alan duman kaynaklı hava kirliliği nedeniyle Serian bölgesinde acil durum ilan edildi.

Malezya Başbakanlık Ofisinden, Endonezya'daki yangınların neden olduğu ve eyalette de etkisini gösteren dumana ilişkin açıklama yapıldı.

Eyaletin yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı Serian bölgesinde hava kirliliğinin oldukça arttığına işaret edilen açıklamada, bölgede acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kararla "daha etkili" önlemlerin alınmasının mümkün olacağı bildirildi.

Malezya Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada ise Serian'da hava kirliliği endeksinin "tehlikeli" anlamına gelen 521'e çıktığı belirtildi.

Eyalette dün, hidroelektrik barajlarında düşen su seviyelerini yükseltmek ve bölgede etkisini gösteren dumanı hafifletmek amacıyla üç günlük bulut tohumlama çalışmasının başlatıldığı açıklanmıştı.