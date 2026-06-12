Saray'da TSKGV Yararıyla Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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Saray'da TSKGV Yararıyla Kermes Düzenlendi

Saray\'da TSKGV Yararıyla Kermes Düzenlendi
12.06.2026 08:50
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, TSKGV yararına kermes düzenlendi. Gelir bağışlanacak.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yararına kermes düzenlendi.

Özel Saray 2015 Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet İlkokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermeste, milli dayanışma ruhunun güçlendirilmesi ve savunma sanayisine destek bilincinin artırılması amaçlandı.

Programda konuşan TSKGV Saray İlçe Temsilcisi Erdem Çağman, kermesten elde edilecek gelirin tamamının Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını söyledi.

Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcıları selamlayarak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Veliler, öğretmenler ve okul idarecilerinin hazırladığı çeşitli yiyeceklerin satışa sunulduğu kermeste, vatandaşlar ve hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kermese, Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Hayri, İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar, Saray İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Veli Uysal'ın yanı sıra çok sayıda kamu görevlisi, iş insanı, okul yöneticisi, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saray'da TSKGV Yararıyla Kermes Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aycan Özden Eser Aycan Özden Eser:
    bütün haberler böyle olmuş ola aynı şeyleri okuyop duruyoz artık biraz farklı haberler de yazılsa 0 0 Yanıtla
  • Birsen Mardelli Birsen Mardelli:
    sarayda kermes yapılıyo tsk vakfı için ha tamam işte böyle şeyler oluyo bizim tarafta da birisi çalışıyo mu bilmiyom 0 0 Yanıtla
  • Soner Tunca Soner Tunca:
    güzel bir girişim ama arkasında bi çıkar ilişkisi olup olmadığını merak ediyorum yani 0 0 Yanıtla
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