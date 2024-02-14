Saray ve Çerkezköy'de Kıyılmış Tütün ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Saray ve Çerkezköy'de Kıyılmış Tütün ve Tabanca Operasyonu

Saray ve Çerkezköy\'de Kıyılmış Tütün ve Tabanca Operasyonu

Saray ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ve 300 makaron ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu. Ayrıca Çerkezköy'de bir evde yapılan aramada da bir tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi. Her üç olayda da zanlılar gözaltına alındı.

14.02.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saray ilçesinde 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada 2 kilo 350 gram kıyılmış tütün ve 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

-Üst aramasında tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde şüphe üzerine M.T'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasından bir ruhsatsız tabanca ve 11 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

-Çerkezköy'de bir evde tabanca ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, bir tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çerkezköy, Saray, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saray ve Çerkezköy'de Kıyılmış Tütün ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Saray ve Çerkezköy'de Kıyılmış Tütün ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement