Saraybosna\'da Bosna Hersekli Hattatın Eserlerinden Oluşan Hat Sergisi Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Bosna Hersekli hattat Abdulhak Hadzimejlic'in eserlerinden oluşan hat sergisi açıldı.
Başkentteki YEE binasının sergi salonundaki açılışa akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Hadzimejlic, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda sergiyi açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
"Gel Gör Beni Aşk Neyledi" isimli sergide 37 adet hat eserinin bulunduğunu belirten Abdulhak Hadzimejlic, "Sergiyi rahmetli annem için yaptım. Sülüs ve celi sülüs örneklerini sergiledim. Bu sergi açıldığı için çok mutluyuz, herkesi davet ediyoruz." dedi.
Bosna Hersekli sanatçı Armin Muzaferija'nın da ilahi seslendirdiği sergi, 5 Nisan'a kadar açık kalacak.
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