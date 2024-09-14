Saraybosna\'da Belgesel Festivali

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC) TRT Balkan ekibi tarafından çekilen "Kontrol Noktaları Arasında Hayat" (Life Between Checkpoints) isimli belgeselin gösterimi yapıldı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında TRT Balkan Müdürü Emre Baştuğ ve TRT Balkan Dijital Kanal Yapımcısı Melida Mustafic, Batı Şeria'da Filistinlilerle evli olan yabancı kadınların hayatını anlatan "Kontrol Noktaları Arasında Hayat" isimli kısa belgeselin yapım aşamasını izleyicilere anlattı.

Baştuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başlamasından sıra bir süre sonra Filistin'de bulunduğunu ifade ederek, oradaki insanların hikayelerini duyurmak için bölgede adeta "ava" çıktıklarını söyledi.

Belgeselde İsrail'in din ayrımı yapmadan Filistin'de bulunan herkese saldırdığının anlatıldığını belirten Baştuğ, "Bölge ve dünya medyası bu konuya neredeyse hiç değinmiyor. Beytüllahim'de Filistinlilerle evli olan 4 kadınla tanıştık. Karşılıklı güven oluşturduktan sonra bize yaşadıkları sorunları anlattılar." dedi.

Baştuğ, belgeselde Almanya, Avusturya, Hırvatistan ve Sırbistanlı kadınların kendi hikayelerini anlattığına işaret ederek, "İsrail'in saldırılarının devam ettiği bir ortamda dikkat çekmemeye ve göze batmamaya çalıştık. Dolayısıyla kameramız telefon oldu. Daha güvenli bir yöntemdi zira İsrail, gazetecilerin her adımını takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafic de "Belgesel aracılığıyla Filistin'de sadece Müslümanların acı çekmediğini göstermek istedik. Filistin'de gazeteci olmak oldukça zor, yabancı gazeteci olmak ise korkutucu ancak belgeselimiz sayesinde oradaki duruma ilişkin yeni bir bakış açısı getirdik." dedi.

Bastuğ ve Mustafic, kendilerini dinlemeye gelen izleyicilere ise belirsiz koşullarda çekim için hazırlığın önemini anlattı.

Festivalde odak noktası Filistin

Açılışı dün yapılan ve 17 Eylül'e kadar devam edecek AJB DOC'ta bu yıl Filistin halkının İsrail'in saldırıları nedeniyle maruz kaldığı acılar işleniyor.

Festivalde İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alıyor.

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olarak belirlendi.

AJB DOC'un yarışma kısmında "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.