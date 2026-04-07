Saraybosna\'da \'Tercihim Türkçe\' Programı

Bosna Hersek'teki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Saraybosna kantonunda "Tercihim Türkçe" programı kapsamında okullarında başarılı olan öğrenciler, genel sınavda dereceye girmek için yarıştı.

YEE'nin başlattığı projede başkent Saraybosna'daki 20 okulda Türkçe dersi alan ve başarılı olan 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencileri, okuma, yazma, dinleme ve konuşma üzerine Edhem Mulabdic Okulu'nda sınava girdi.

Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı ile YEE'nin ortaklaşa düzenlediği sınava katılan 56 öğrenci arasından dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli ödüller ve sertifikalar verildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, törende yaptığı konuşmada, Bosna Hersek ve Türkiye arasında çok iyi ilişkiler bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Boşnakların ilk yardıma koşanlardan olduğuna işaret eden Akseki, "Burada Bosna Hersek'te bir sıkıntı, bir sorun olsa emin olun ki ilk yardıma koşanlar arasında Türkiye'den gelenler olacak ve bunu en son sel felaketinde gördük. Biz bu dostluk ve kardeşliği gelecek nesillere taşımak yükümlülüğüne sahibiz." dedi.

Akseki, Türkiye'de de Boşnakça öğrenimine dair giderek artan bir ilgi olduğunu belirterek, Boşnakçanın öğretilmesi için de Türkiye'nin çaba gösterdiğini kaydetti.

Türkçenin de Bosna Hersek'te öğretilmesine yönelik önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Akseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl 202 okulda, 100 öğretmenimiz ve 6 bin 918 öğrencimiz eğitim görüyor. İki ülke arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin, aramızdaki kültürel bağların ötesinde işin bir de ekonomik ve ticari boyutu var. Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. Bazen 15 oluyor, bazen 16 oluyor ve bu gelişim hızı katlanarak artıyor. Hedefimiz ilk 10 ekonomi arasına girmek. Dolayısıyla sizlerin Türkçeyi öğrenmesi, sizler için de gelecek yıllarda büyük bir avantaj sağlayacaktır."

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise okullarında Türkçe dersinde başarılı olan öğrencileri belirlediklerini ve genel bir sınava aldıklarını söyledi.

Yaman, dereceye giren öğrencilerin Bosna Hersek'teki eğitim kanunları çerçevesinde liseye geçişlerde ek puan alacağını aktardı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Türkçe ve Boşnakça şarkılar ile şiirler seslendirdi.