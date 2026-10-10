Saraybosna'daki seçimde Nedzad Grabus Bosna Hersek İslam Birliği başkanı oldu

Bosna Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) yeni başkanı (Reis-ul ulema) yapılan seçim sonrasında Nedzad Grabus oldu.

Başkent Saraybosna'daki Türk-Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde Bosna Hersek İslam Birliği üyeleri yeni başkanı seçmek için buluştu.

Üyeler, aday listesinde yer alan Mostar Müftüsü Salem Dedovic, Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ve Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Mensur Malkic için oy kullandı.

Seçim sonrasında en çok oyu alan Grabus'un, Bosna Hersek İslam Birliğinin yeni başkanı olarak seçildiği duyuruldu.

Travnik şehrinde 1968'de doğan Grabus, Gazi Hüsrev Bey Medresesinden mezun oldu. Grabus, 2006-2021 yılları arasında Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da İslam Birliği adına müftülük görevinde bulundu.

Saraybosna İslami İlimler Fakültesinden 1994'te mezun olan Grabus, 2001'de yüksek lisansını, 2008'de doktora eğitimini tamamladı ve 2021'de profesör unvanını aldı.

Grabus, 2021 yılında ise Saraybosna Müftüsü olarak atandı. Grabus'un programında İslam Birliğinin özerk ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi, din görevlilerinin durumunun iyileştirilmesi, vakıfların korunması, İslami eğitimin geliştirilmesi, gençler ve kadınların İslam Birliği yönetimine daha çok katılması gibi maddeler yer alıyor.

Nedzad Grabus, Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde 15 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi Husein Kavazovic'ten devralacak ve 7 yıl bu görevde kalacak.