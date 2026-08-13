Saraybosna Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Saraybosna Film Festivali Başlıyor

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Saraybosna Film Festivali, savaşın izlerini silmek için yarın başlıyor ve 51 film yarışacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) yarınki kırmızı halı töreniyle başlayacak.

Bu yıl 32'nci kez düzenlenecek festivalin açılışı başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında gerçekleşecek, geleneksel motifleri taşıyan "kırmızı halı" töreninde bölge ve uluslararası sinema dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek.

Festivalin açılışı, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin 2026 yapımı "Fatherland" filmiyle yapılacak.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan SFF'de "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 51 film yarışacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl ABD'li oyuncu Woody Harrelson, Bosna Hersekli oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Meksikalı aktör Diego Luna, İranlı yönetmen Asghar Farhadi ve İngiliz oyuncu Emily Watson'a takdim edilecek.

İlker Çatak'ın 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı ödülünü kazanan "Sarı Zarflar" filmi de "Odak" programı kapsamında seyirciyle buluşacak.

Sinemaseverler ayrıca, festival kapsamında düzenlenecek "Masterclass" etkinliğinde birçok oyuncu ve yönetmenle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Saraybosna, 21 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Festivalin kapanışı ise Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in 25 yıl önce çektiği, Oscar ödüllü No Man's Land (Tarafsız Bölge) filmiyle yapılacak.

Festivalde Filistin vurgusu

Festival kapsamında "Geçmişle Yüzleşmek" başlığıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında Filistin'de yaşananlar da anlatılacak.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, "GWFF En İyi İlk Uzun Metraj Film Ödülü"ne layık görülen "Chronicles From the Siege" filminin yönetmeni Abdallah Alkhatib de festivale katılacak.

Ödüllü Filistinli yönetmen Alkhatib'in Filistin'deki insanların yaşadıklarını anlatan filmi, festival seyircisiyle buluşacak.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.

Kaynak: AA

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