Saraybosna\'nın savunmasında hayatını kaybedenler için törenler düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılmasının yıl dönümünde kutlanan Şehir Günü'nde başkentin savunmasında hayatını kaybedenler için törenler düzenlendi.

Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler anısına törenler yapıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

İzetbegoviç'in kabrine ve diğer şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Törenlere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak Üye Denis Becirovic, Hırvat Üye Zeljko Komsic, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic'in yanı sıra çok sayıda yetkili, büyükelçi ve vatandaşlar katıldı.

6 Nisan, Saraybosna tarihinde neden önemli?

6 Nisan tarihi, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları barındırıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu dört yıl sonra yine aynı gün 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

1941-1945'te 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1425 gün kuşatma altında kaldı.

Kuşatma boyunca 1601'i çocuk 11 bin 541 sivil yaşamını yitirdi, şehirdeki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük hasar gördü.