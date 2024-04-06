Saraybosna Şehir Günü'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı - Son Dakika
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Saraybosna Şehir Günü'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı

Saraybosna Şehir Günü\'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla kutlanan Şehir Günü'nde tarihte kentin savunması için canlarını feda edenler törenlerle anıldı. Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki son savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

06.04.2024 15:20
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 6 Nisan 1945'te Nazi işgalinden kurtarılması dolayısıyla kutlanan Şehir Günü'nde tarihte kentin savunması için canlarını feda edenler törenlerle anıldı.

Saraybosna Şehir Günü törenleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'teki 1992-1995'teki son savaşta 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması sırasında hayatını kaybedenler için tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitirenler için yaptırılan Sönmeyen Ateş Anıtı'nda başlayan anma törenleri, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitliği'nde sürdü.

Törenlere Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Saraybosnalılar katıldı.

Becirovic, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Nisan tarihinin Bosna Hersek'in tarihinde önemli bir yeri bulunduğunu ve yaşanan her şeye rağmen Saraybosna'nın modern bir Avrupa şehri olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki savaşta 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımını inkar edenlerin olduğunu belirten Becirovic, "Bunlardan birisi de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic. Son haftalarda yaptığı açıklamada Srebrenitsa'da Boşnaklara karşı işlenen soykırımı bir kez daha inkar ederek medeni değerlerin altına düşüyor, bunu yapmamalı. Onu Birleşmiş Milletler mahkemelerinin kararlarını kabul etmeye çağırıyorum. Bu, tüm bölgenin geleceği için çok önemli." dedi.

Becirovic, kötülükleri önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini, soykırımın bir daha kimsenin başına gelmemesi için de yeni nesillere gerçekleri öğretmek gerektiğini ifade etti.

"Şehrimizde yaşayan ve çocuklarını büyüten herkes için daha iyi ve daha güzel bir gelecek yaratıyoruz"

Saraybosna Belediye Başkanı Karic ise şehirlerinin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu ve tüm vatandaşların gününü tebrik ettiğini kaydetti.

Şehrin savunmasında birçok insanın canının ortaya koyduğunu dile getiren Karic, "Bu şehri sürekli güzelleştirmemiz, gençlerimiz için projeler yapmamız, altyapımızı yenilememiz gerekiyor. Bu kentin tüm ihtişamıyla parlaması için biraz düzenlenmesi gerekiyor ve bu yüzden bu şehrin her santimini işliyor ve inşa ediyoruz. Şehrimizde yaşayan ve çocuklarını büyüten herkes için daha iyi ve daha güzel bir gelecek yaratıyoruz." ifadesini kullandı.

Saraybosna Şehir Günü kapsamında kuşatma sırasında Saraybosna'da hayatını kaybeden çocuklar için yaptırılan Saraybosna Çocukları Anıtı'nda da tören düzenlendi.

Saraybosna'da 6 Nisan'da ne oldu?

6 Nisan tarihi, Saraybosna için hem iyi hem de kötü anıları barındırıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda, 6 Nisan 1941'de Nazi Almanyası tarafından bombalanan Saraybosna, eski Yugoslavya ordusunun işgalci kuvvetlere karşı başlattığı operasyon sonucu dört yıl sonra yine aynı gün, 6 Nisan 1945'te düşman işgalinden kurtarıldı.

1941-1945'te 7 bin 92'si Yahudi olmak üzere 10 bin 961 Saraybosnalı hayatını kaybetti.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de yeniden saldırıya uğradı. Bu kez Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan şehir, 1425 gün kuşatma altında kaldı.

Kuşatma boyunca 1601'i çocuk 11 bin 541 sivil yaşamını yitirdi, şehirdeki tarihi ve kültürel eserler ile altyapı büyük hasar gördü.

Kaynak: AA

Saraybosna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna Şehir Günü'nde kentin savunması için canlarını feda edenler anıldı - Son Dakika

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