Sarayburnu\'nda Kaybolma İhbarı

FATİH Sarayburnu Sahili'nde dün saat14.00 sıralarında denize giren Şahap Erol'dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri Erol'u denizde arama çalışması başlattı. İzinli olduğu gün sahile geldiği öğrenilen Erol'un kuzeni Enes İşleme, "Kuzenimin elbiseleri, telefonu, ayakkabıları sahilde. Bunları çıkartıp suya girmiş. Arama çalışmaları devam ediyor; Sahil Güvenlik diğer birimlerle beraber. " dedi.

Sarayburnu Sahili'nde dün saat 14.00 sıralarında denize girmeye çalışan ve inşaat firmasında çalıştığı öğrenilen Şahap Erol'dan (21) bir daha haber alınamadı. Sahilde bulunanların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri Şahap Erol'u arama çalışmaı başlattı. Erol'u arama çalışmaları bugün de sürüyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaybolan genci bulmak için geniş bir alanda tarama faaliyet yürütüyor.

'ELBİSELERİ AYAKKABILARI VE TELEFONU SAHİLDEYDİ'

Şahap Erol'un kuzeni Enes İşleme "Dün öğleden sonra 15.30-16.00 sularında Sahil Güvenliğe gelen ihbar üzerine olay yerine intikal ediyorlar. Orada görgü tanıkları suda birinin çırpındığını birimlere söylemişler. Onlar da olay yerine intikal edip arama çalışmalarına başlamışlar. Biz de saat 17.00 civarı haber aldık, olay yerine geldik. Önce Sirkeci Polis Merkezi'ne gittik. Oradan bize bilgileri verdiler. Kuzenimin elbiseleri, telefonu, ayakkabıları sahilde. Bunları çıkartıp suya girmiş. Arama çalışmaları devam ediyor; Sahil Güvenlik diğer birimlerle beraber. Ailesi Muş'ta, şu an gelmeye çalışıyorlar onlar da. Burada arama çalışmaları devam ediyor. Biz de devlet yetkililerimizden konunun aydınlatılması için, bulunması için yüksek hassasiyet göstermelerini talep ediyoruz. 2004 doğumlu, 21 yaşında. Burada şantiyede işçi olarak çalışmaktaydı. Gurbete gelmişti ailesini bırakıp. O gün tabi izinliydi, burada sahile gelmiş; ama tabi bizim elimizde bir görüntü veya birşey yok. Herhangi bir video veya bir kayıt mobese kaydı, herhangi birşey yok. Devlet yetkililerimizin böyle bir görüntü varsa, birşey varsa da ailenin mutmain olması için ulaştırmalarını temenni ediyoruz" dedi.