Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.
Çampaşalı köyünde anız yangını çıkması üzerine bölgeye Saraydüzü Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık araziye ulaşmadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Saraydüzü'nde Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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