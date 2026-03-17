Saraydüzü\'nde Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Saraydüzü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Fatih Rüştü Ünal, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, mahalle ve köy muhtarlarıyla diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, ilçede devam eden yol, su enerji ve diğer alanlarda sürdürülen çalışmalar ele alındı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, gayelerinin sorunları yerinde tespit etmek olduğunu söyledi.

Durmanın kendilerini yoracağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Kurumlarımız için en büyük tehlike durmaktır. Durmak zaman kaybettirir, elindeki kaybetmene neden olur. Bu amaçla bu toplantılarla zamanında çözüm üretmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Devletimizin bütün imkanlarıyla köylerimizin ve ilçelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."