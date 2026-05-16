Saraykent'teki Feci Servis Kazasında Üç Hayat

16.05.2026 16:33
Yozgat'ta devrilen servis minibüsünde şoför ve iki öğrenci hayatını kaybetti, cenazeleri defnedildi.

YOZGAT'ın Saraykent ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden servis şoförü Şeref Şahin (58) ile torunu Çınar Şahin (8) ve Zennure Özdemir (10), son yolculuğuna uğurlandı.

Söğütlü köyü yolunda dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Şeref Şahin yönetimindeki 66 ADT 198 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada servis şoförü Şeref Şahin ile Çiçekli Fatma Ali İçen İlkokulu'nda 2'nci sınıfa giden torunu Çınar Şahin ve okulun 4'üncü sınıf öğrencisi Zennure Özdemir hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı. Kazada yaşamını yitiren aynı köylü 3 kişi için Çiçeklihüyüğü Köyü Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namaza; Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ölenlerin yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenazeler, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Çınar Şahin ve dedesi Şeref Şahin'in cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

Kaynak: DHA

