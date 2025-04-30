Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.
Sarayköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne annesi S.B.D. (22) tarafından getirilen 2 yaşındaki A.K'nin darbedilidiği tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Anne S.B.D'nin ifadesi doğrultusunda, bebeği annenin erkek arkadaşı S.D'nin (25) darbettiği belirlendi.
Şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Darbedilen bebek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sarayköy'de Bebek Darbı: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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