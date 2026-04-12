Meteoroloji 13 İl İçin Sarı Kodlu Alarm Verdi: Doğu ve Güneydoğu'da Sağanak ve Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 13 il için sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle sarı kodlu alarm verildi. Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam edeceği belirtildi. Bu akşam saatlerinde yurdun kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile yer yer İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda (Iğdır ve Van hariç) kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı, diğer yerlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.